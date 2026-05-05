Abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria Rocchetta | passo decisivo per l’Alta Velocità Napoli-Bari

È stato completato l’abbattimento dell’ultimo diaframma della Galleria Rocchetta, segnando un passaggio importante nel cantiere dell’Alta Velocità tra Napoli e Bari. Il presidente della provincia di Benevento ha partecipato all’evento, che rappresenta un passo avanti nella realizzazione dell’opera. La galleria, parte di un progetto ferroviario più ampio, vede ora più vicina la sua fase finale di completamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha partecipato stamani all’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Rocchetta sul lotto Apice-Hirpinia della nuova linea dell’Alta Capacità Alta Velocità Napoli-Bari, ultimo tronco dei lavori in territorio sannita prima di entrare in Irpinia. Il Presidente nel suo discorso di saluto davanti alle Autorità locali, tra le quali il Sindaco di Apice Angelo Pepe, ai Dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a quelli di Rete Ferroviaria Italiana e di Webuild, Impresa realizzatrice dei lavori, ha affermato che l’opera dell’ACAV Napoli -Bari è...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria Rocchetta: passo decisivo per l’Alta Velocità Napoli-Bari Notizie correlate Napoli-Bari, abbattuto l'ultimo diaframma della galleria Rocchetta: Apice–Hirpinia sempre più vicinaOggi finiamo la galleria Rocchetta e viene messo un ulteriore tassello verso il completamento della Napoli-Bari. Isi (Rfi), abbattuto ultimo diaframma galleria Rocchetta su linea Av Na-BaTempo di lettura: < 1 minuto “Oggi finiamo la galleria Rocchetta e viene messo un ulteriore tassello verso il completamento della Napoli-Bari. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Ultimo diaframma abbattuto: avanti il Terzo Valico. Rfi, abbattuto ultimo diaframma della galleria Rocchetta su linea Av Na-BaProseguono a ritmo serrato i lavori per la realizzazione dell'Av/Ac Napoli-Bari di 145 km complessivi. Oggi e' stato abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Rocchetta sul lotto Apice–Hirpinia i cu ... ansa.it Alta velocità Napoli-Bari, abbattuto l’ultimo diaframma della galleria Rocchetta: passo decisivo per l’operaStampa L’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Rocchetta segna un passo decisivo per il completamento della nuova linea ad alta velocità Napoli-Bari, un’opera strategica per Sud e per l’i ... salernonotizie.it