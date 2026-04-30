Autorità dello Stretto Marabello nuova segretaria generale | gli auguri del sindacato

La Uil Messina ha espresso i propri auguri di buon lavoro all’avvocata Giusy Marabello, recentemente nominata come nuova segretaria generale dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. La nomina riguarda un ruolo chiave per la gestione amministrativa dell'ente e per i rapporti istituzionali. La comunicazione è arrivata dopo la presa di incarico ufficiale e viene accompagnata da un messaggio di benvenuto da parte del sindacato.

La Uil Messina accoglie con un benvenuto e gli auguri di buon lavoro la nomina dell’avvocata Giusy Marabello a nuova segretaria generale dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, incarico considerato strategico per la gestione della macchina amministrativa dell’Ente e per gli equilibri del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Dipartimento del Turismo, dello sport e dello spettacolo: la nuova dirigente generale sarà Margherita RizzaSarà Margherita Rizza la nuova dirigente generale del dipartimento regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo. Teheran, l'esercito deve avere per legge l'autorità dello Stretto di HormuzSecondo la proposta di legge in discussione nel Parlamento iraniano per la gestione della via navigabile, le forze armate iraniane sarebbero... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: AdSp dello Stretto, Marabello nuova segretaria generale; Autorità di sistema portuale dello Stretto, Giusy Marabello nuova segretaria generale; Giusy Marabello nuova segretaria generale; Nuovi segretari generali di Adsp: Danieli a Livorno e Marabello a Messina. Autorità dello Stretto, Marabello nuovo segretario generaleL’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha nominato l’avvocato Giusy Marabello, già capo di Gabinetto in passato dell’assessorato regionale al Beni culturali, nuovo segretario generale. La ratifi ... strettoweb.com Autorità di Sistema portuale dello Stretto: ecco la segretaria generaleL'Autorità di sistema portuale dello Stretto per guidare la segreteria generale sceglie una donna. Nominata l'avvocata Giusy Marabello , avvocato ... rtp.gazzettadelsud.it la Repubblica. . Fermati a settanta miglia da Creta, in acque internazionali su cui Atene ha competenza. Con un blitz, rivendicato dalle autorità dello Stato ebraico, la Global Sumud Flotilla, la trentasettesima missione navale umanitaria partita per rompere l’ass - facebook.com facebook Di ritorno da Napoli. Ho incontrato le alte autorità, tra cui @Roberto_Fico, presidente di regione. Un confronto sulle sfide della regione e sul rafforzamento della nostra cooperazione, in particolare economica, includendo la Campania nella prossima edizione d x.com