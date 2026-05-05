Automazione e meccatronica | i progetti di UniBg per l’industria

L’università ha avviato diversi progetti nel settore dell’automazione e della meccatronica, concentrandosi su applicazioni come la produzione additiva e lo sviluppo di nuovi modelli di business. Queste iniziative coinvolgono laboratori e dipartimenti dedicati alla ricerca tecnologica e all’innovazione industriale. Le attività si rivolgono sia alla formazione degli studenti sia alla collaborazione con imprese del settore, con l’obiettivo di promuovere soluzioni avanzate per il mercato.

L’automazione e la meccatronica sono discipline pervasive, non solo nell’ambito manifatturiero, dove contribuiscono alla continua innovazione di macchine e impianti, ma anche in altri settori (trasporti e biomedicale per esempio). La meccatronica non è solo l’integrazione di tecnologie elettroniche, Ict e sistemi meccanici, ma è un autentico paradigma progettuale che concepisce sin dal principio e in modo sinergico il sistema fisico con il sistema elettronico e informatico di gestione e controllo. Analogamente, l’automazione non si limita allo sviluppo dei tradizionali sistemi industriali, ma si occupa della progettazione di algoritmi di controllo, diagnostica di guasti e software sensing, ambiti nei quali il machine learning gioca un ruolo importante e promette un miglioramento continuo delle prestazioni di dispositivi e sistemi.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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