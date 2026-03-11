ITS Lombardia Meccatronica Academy | al via a Bergamo il nuovo corso biennale in Meccatronica Smart Diagnostics

A Bergamo è partito un nuovo corso biennale in Meccatronica Smart Diagnostics organizzato da ITS Lombardia Meccatronica Academy, in collaborazione con Confindustria Bergamo e Fondazione. Il programma si concentra su tecnologie avanzate e competenze specifiche nel settore della meccatronica, coinvolgendo studenti e aziende del territorio. L’obiettivo è formare professionisti pronti a inserirsi nel mercato del lavoro con competenze specializzate.

ITS Lombardia Meccatronica Academy, in collaborazione con Confindustria Bergamo e Fondazione Dalmine, ha annunciato l’avvio, a partire dall’anno formativo 202627, del corso biennale ITS in Meccatronica Smart Diagnostics, che si svolgerà nella sede ITS Lombardia Meccatronica Academy in Confindustria Bergamo. Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di venticinque partecipanti. Questo nuovo indirizzo di studi è stato progettato per rispondere a esigenze specifiche delle imprese del territorio, colmando un bisogno professionale oggi particolarmente sentito: quello di un tecnico superiore capace di integrare competenze meccatroniche e digitali nella gestione della manutenzione intelligente e della diagnostica avanzata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

All’Università del made in Brianza. Robotica, meccatronica, design. Boom di Its e Academy post diplomaÈ una inversione di tendenza epocale e la capacità di rigenerarsi, per guardare il futuro nella convinzione di recitare un ruolo di protagonista: la...

Stati generali della meccatronica al Kilometro Rosso tra innovazione e competitività territorialeVenerdì 23 gennaio primo grande evento di avvicinamento alla Fiera, presso il Kilometro Rosso di Bergamo, che anticiperà A&T Torino, con gli “Stati...

Contenuti e approfondimenti su Lombardia Meccatronica Academy

Schneider Electric e Fondazione ITS Lombardia Meccatronica lanciano l’accademia ITS Smart Manufacturing ProjectSchneider Electric ha siglato con Fondazione ITS Lombardia Meccatronica di Sesto San Giovanni (MI) un accordo che porta, già a partire da questo mese di marzo, alla partenza dell’Accademia ITS Smart ... datamanager.it

Its Lombardia Meccatronica, una rete di 400 aziende e il record di occupatiLa cifra, già dalla sua nascita, dell’Its Lombardia Meccatronica è lo stretto legame con le aziende, fin dalla fase di co-progettazione dei percorsi formativi. Oggi i soci della Fondazione Its sono ... ilsole24ore.com