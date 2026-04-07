Automazione meccatronica e servizi | i progetti di UniBg per l’industria

L’università ha avviato vari progetti di ricerca e sviluppo dedicati all’automazione, alla meccatronica e ai servizi per l’industria. Tra le aree di studio ci sono la stampa 3D, i sistemi automatizzati e i nuovi modelli di business legati all’innovazione tecnologica. Le iniziative coinvolgono laboratori e team di ricercatori che collaborano con aziende per applicare queste tecnologie al settore industriale. Le attività si svolgono attraverso progetti finanziati e programmi di formazione specifici.

L’automazione e la meccatronica sono discipline pervasive, non solo nell’ambito manifatturiero, dove contribuiscono alla continua innovazione di macchine e impianti, ma anche in altri settori (trasporti e biomedicale per esempio). La meccatronica non è solo l’integrazione di tecnologie elettroniche, Ict e sistemi meccanici, ma è un autentico paradigma progettuale che concepisce sin dal principio e in modo sinergico il sistema fisico con il sistema elettronico e informatico di gestione e controllo. Analogamente, l’automazione non si limita allo sviluppo dei tradizionali sistemi industriali, ma si occupa della progettazione di algoritmi di controllo, diagnostica di guasti e software sensing, ambiti nei quali il machine learning gioca un ruolo importante e promette un miglioramento continuo delle prestazioni di dispositivi e sistemi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Automazione, meccatronica e servizi: i progetti di UniBg per l’industria ITS Lombardia Meccatronica Academy: al via a Bergamo il nuovo corso biennale in Meccatronica Smart DiagnosticsITS Lombardia Meccatronica Academy, in collaborazione con Confindustria Bergamo e Fondazione Dalmine, ha annunciato l’avvio, a partire dall’anno... Leggi anche: UniBg, nuovo polo multifunzionale con servizi per gli studenti e «spazi accessibili» -Foto Temi più discussi: Meccatronica, robotica e software: il giusto mix per l’approcc...; Sacchi Elettroforniture cresce in automazione con l’acquisizione di Cignoli; E-Tech Europe 2026, si accendono i riflettori sulla fiera dedicata all’elettrificazione; 56 mila giovani lasciano il Veneto, Rocco: La tax free non c'è. Tante imposte occulte, servono più investimenti pubblici. Automazione, meccatronica e servizi: i progetti di UniBg per l’industriaDalla meccatronica all’additive manufacturing, fino ai nuovi modelli di business, la ricerca dell’Università degli Studi di Bergamo dimostra come l’innovazione tecnologica sia sempre più centrale per ... ecodibergamo.it Startup, si cresce con automazione e servizi digitaliLo Studio Salvetta di Trento collabora con la società provinciale Trentino Sviluppo per introdurre le startup locali nei Business Innovation Center (BIC). Anche grazie alla digitalizzazione targata ... 01net.it io che l'automazione della raccolta pomodori abbia causato il buttare nel cesso le mie tasse mandando a studiare tutte voi che sareste state nei campi lo trovo inaccettabile. x.com Automazione e Sicurezza Srl facebook