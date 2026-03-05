Prima lo schianto poi l' auto si ribalta su un fianco | automobilista incastrato tra le lamiere

Un uomo è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi in un incidente stradale in via Maratea, a Marzocca di Senigallia. L’auto ha prima schiantato contro un ostacolo e poi si è ribaltata su un fianco, lasciando l’automobilista incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno estratto la persona dall’auto e avviato le operazioni di assistenza.

MARZOCCA - Un uomo è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di oggi in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Maratea, a Marzocca di Senigallia. L’allarme è scattato poco dopo le 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Senigallia che lo hanno estratto dall'abitacolo. Una volta liberato, il ferito è stato affidato al personale sanitario per le prime cure sul posto e successivamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia per tutti gli accertamenti del caso. Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale. AnconaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano: ferito un uomo, è rimasto incastrato tra le lamiereL'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio, tra Sala Consilina e Teggiano.

Perde il controllo dell'auto mentre va al lavoro, la Fiat Panda si ribalta: ragazzo rimane incastrato tra le lamiereANCONA - Paura questa mattina lungo via della Montagnola dove un ragazzo si è ribaltato mentre era alla guida della sua auto.

Una raccolta di contenuti su Prima lo schianto poi l'auto si ribalta....

Temi più discussi: La telecamera, la velocità e lo scambio: cosa sappiamo fino ad ora sull'incidente del tram; Tram deraglia a Milano: due morti e 54 feriti. Ecco cosa è successo: la corsa folle, lo schianto e lo choc in città; Tram deragliato a Milano, il mistero del black out della telecamera frontale prima dello schianto: cosa è successo a bordo; La fermata saltata, la velocità poi lo schianto: il punto sull’inchiesta sul tram deragliato a Milano.

Prima l’inseguimento poi lo schianto: denunciato un 40enneGUALTIERI (Reggio Emilia) – Un inseguimento ad alta velocità e pericolosità quello di ieri pomeriggio nella frazione di Santa Vittoria. Tutto è iniziato con la segnalazione ai carabinieri da parte di ... reggionline.com

Prima lo schianto poi la moto che prende fuoco, un centauro in gravi condizioniUn grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, sabato, sulla statale 34 del Lago Maggiore, nel territorio di Ghiffa. Secondo quanto riferito dal 118, erano circa le 14.25 qu ... ecorisveglio.it

Pogacar riparte dalle Strade Bianche Prima gara della stagione per lo sloveno, che dopo un inverno di allenamenti non vede l’ora di tornare sugli sterrati toscani più carico che mai - facebook.com facebook

Prima di trascinare l’Italia nella guerra di Netanyahu e Trump, urge ricordare che i paesi che hanno sostenuto la guerra in Iraq nel 2003 (Spagna e Gran Bretagna) hanno subito rappresaglie e attentati terroristici. Questa guerra scellerata mina la sicurezza naz x.com