Auto con una famiglia a bordo si ribalta nel fosso | madre ferita in ospedale in elicottero

L’auto che sbanda e finisce fuori strada, cappottandosi. E’ quanto accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì 18 in via San Carlo ad Ambrogio, nel territorio di Copparo. A bordo della macchina era presente una famiglia, composta da padre, madre e due figli (di cui uno di 9 anni). Secondo quanto si apprende, padre e figli sono riusciti ad uscire dall’abitacolo praticamente illesi (i giovani sono stati trasportati in pronto soccorso in codice di bassa gravità), mentre la donna è rimasta ferita: per liberarla sono poi intervenuti i vigili del fuoco che l’hanno estratta dalle lamiere ancora cosciente.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Auto si ribalta e finisce in un fosso: gravissima una donna, elitrasportata in ospedaleUn’auto si è ribaltata nelle campagne di Villanterio, lungo l’ex Statale 412, all’altezza dell’incrocio con la strada Cascina Nuova.

Leggi anche: Tragedia sfiorata a Viareggio: auto si ribalta in un fosso, illese le 4 persone a bordo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Zied, bravo papà e grande lavoratore: viveva per la sua famiglia. Lutto a Nonantola e Ravarino; Migliori auto 7 posti: quali comprare nel 2026; Dormono in auto con la bimba di 18 mesi; Tragico incidente a Nonantola, coinvolta una famiglia. Morto uno dei genitori.

Auto con una famiglia a bordo finisce fuori strada contro un palo: morto il papà, feriti figli e moglieNONANTOLA. Una tragedia stradale ha spezzato una famiglia a Nonantola: un padre è morto lasciando la moglie e i loro quattro bambini, che si trovavano in auto con lui e sono rimasti feriti. L’incident ... msn.com

Famiglia con tre bimbi di cui uno disabile dorme in auto: Sfrattati e senza aiuti, siamo disperatiLa storia di Claudia e Marco con i loro tre figli è una delle famiglie che vivono in emergenza abitativa a Roma ... fanpage.it

Scomparsa una rarissima Alfa Romeo 33 Stradale dal valore di 30 milioni. Hanno approfittato del lutto per farla sparire. https://auto.everyeye.it/notizie/ritrovare-auto-ricordi-famiglia-lancia-appello-alfa-scomparsa-859173.htmlutm_medium=Social&utm_sour facebook

"Famiglia vive in auto dopo lo sgombero al Grattacielo". Ma il sindaco smentisce: "Ecco la verità" x.com