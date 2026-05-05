A aprile il mercato automobilistico ha mostrato segnali di ripresa, con Stellantis che si è affermata come leader grazie a un aumento delle vendite del 14%. La casa automobilistica ha ottenuto questo risultato grazie alla forza di tre marchi diversi, che hanno contribuito a consolidare la posizione nel mercato. Nel frattempo, le vendite di veicoli elettrici in Italia sono rimaste sotto la media europea, facendo notare le differenze nelle dinamiche di mercato tra i diversi paesi.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Stellantis a dominare il podio con tre marchi diversi?. Perché le vendite elettriche italiane restano così distanti dalla media europea?. Quali modelli hanno spinto la crescita del gruppo oltre l'11%?. Come hanno influenzato gli incentivi Mase le scelte dei consumatori italiani?.? In Breve Immatricolazioni totali in Italia a 155.210 unità con crescita dell'11,6% ad aprile.. Ecobonus Mase hanno sostenuto la domanda elettrica negli ultimi sei mesi.. Leapmotor T03 e Jeep Avenger occupano il secondo e terzo posto vendite.. Quota mercato elettrica italiana all'8,5% contro il 21,8% della media europea..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto, mercato in ripresa: Stellantis domina con il +14% ad aprile

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