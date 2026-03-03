Il mercato dell’auto cresce del 14% a febbraio Stellantis il doppio

A febbraio in Italia sono state vendute 157.334 automobili, con un aumento del 14% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tra i marchi, Stellantis ha registrato una crescita doppia rispetto alla media di mercato. I dati riguardano le vendite di automobili nel paese e sono stati comunicati dalle associazioni di settore.

TORINO – A febbraio in Italia sono state vendute 157.334 auto, il 14% in più dello stesso mese del 2025. Dall’inizio dell’anno – secondo i dati del ministero dei Trasporti – le immatricolazioni sono state 299.373, in crescita del 10,19% sull’analogo periodo del 2025. Stellantis ha registrato quasi il doppio della crescita del mercato con un incremento del 27,7% e 53.592 consegne. La quota di mercato del gruppo passa dal 30,4% di un anno fa al 34%. Nei due mesi le immatricolazioni di auto del gruppo sono state 100.108, in crescita del 19,9% con una quota del 33,3% a fronte del 30,7%. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

