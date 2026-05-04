Auto | mercato aprile +11,6% Stellantis +14%

A aprile, il mercato italiano delle auto ha registrato un aumento del 11,6% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con un totale di circa 155.000 immatricolazioni. Tra le case automobilistiche, Stellantis ha registrato un incremento del 14%. I dati sono stati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La crescita si inserisce in un contesto di ripresa del settore automobilistico nel paese.

Milano, 4 mag. (askanews) – Il mercato italiano dell’auto chiude aprile in crescita a doppia cifra. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le immatricolazioni sono state 155.210, in aumento dell’11,6% rispetto allo stesso mese del 2025. Nei primi quattro mesi dell’anno il mercato è salito a 640.083 unità, con un progresso del 9,8% rispetto al stesso periodo 2025. Tra i principali gruppi, Stellantis, sulla base di dati Dataforce registra una crescita delle immatricolazioni ad aprile del 14% a 48.808 auto (44mila esclusa Leapmotor +4,6%) con una quota in aumento al 31,4% (+0,7 pp). Nei primi 4 mesi la crescita è del 15,7% a 206.🔗 Leggi su Ildenaro.it Australia EV Sales March 2026: 14.5% | April Market Recommendations Notizie correlate Leggi anche: Mercato auto Europa a marzo +11,1%, per Stellantis +6% Leggi anche: Il mercato dell’auto cresce del 14% a febbraio, Stellantis il doppio Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Mercato europa, a Marzo + 11,1%; Immatricolazioni auto in Europa: a marzo +11,1%. Elettriche in aumento, bene Tesla e Byd; Omoda & Jaecoo supera il milione di auto vendute; Le auto elettriche spingono il mercato. Auto: mercato aprile +11,6%, Stellantis +14%Milano, 4 mag. (askanews) – Il mercato italiano dell’auto chiude aprile in crescita a ... msn.com Mercato auto Italia: aprile a +11,6% con 155.210 immatricolazioni(Teleborsa) - Ad aprile sono state immatricolate 155.210 autovetture a fronte delle 139.106 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 11,58%. Lo comunica il ... teleborsa.it Incidente al Bivio ad H di Trieste, auto contro furgone e traffico bloccato. Le foto sono di Massimo Silvano, l’articolo completo nel primo commento - facebook.com facebook Auto si schianta contro un furgone, donna muore mentre va a trovare la sorella x.com