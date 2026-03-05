Auto elettriche | solo il 70% di parti UE per gli incentivi

Bruxelles ha stabilito i requisiti per gli incentivi alle auto elettriche, riservandoli esclusivamente ai veicoli prodotti all’interno dell’Unione Europea. Solo il 70% delle parti utilizzate nelle vetture deve provenire da aziende europee per poter accedere ai benefici. La nuova normativa definisce chiaramente i criteri di produzione necessari per ottenere gli incentivi previsti.

Bruxelles ha ufficialmente varato i requisiti per l'accesso ai nuovi incentivi destinati ai veicoli elettrici, limitando i benefici esclusivamente alle auto prodotte nel territorio dell'Unione Europea. La Commissione Europea ha presentato la proposta per l'Industrial Accelerator Act, un regolamento strategico che impone condizioni rigide su componenti e batterie affinché un modello possa essere considerato Made in EU. L'obiettivo dichiarato è portare la quota dell'industria manifatturiera dal 14,3% del PIL europeo del 2024 al 20% entro il 2035. Questa nuova normativa non si limiterà alle sole elettriche, ma coinvolgerà anche le ibride plug-in e i veicoli a celle di combustibile, condizionando l'accesso a sussidi e bandi di gara pubblici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

