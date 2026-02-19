Trump revoca gli incentivi alla produzione di auto elettriche

Donald Trump ha deciso di eliminare gli incentivi fiscali per le auto elettriche, puntando a rafforzare il settore delle vetture tradizionali. La Casa Bianca ha annunciato che i fondi destinati alle auto a emissioni zero verranno interamente cancellati, mentre si incentiveranno le aziende a investire sui motori a benzina e diesel. Questa scelta potrebbe influenzare le vendite di veicoli elettrici, che negli ultimi anni hanno registrato una crescita significativa. La mossa ha già suscitato reazioni tra gli esperti del settore automobilistico.

Trump affonda le auto elettriche: stop agli incentivi e ritorno al motore a combustione. L'amministrazione statunitense ha compiuto una svolta radicale nella politica energetica, eliminando gli incentivi alla produzione di auto elettriche e favorendo il ritorno al motore a combustione interna. La decisione, annunciata a metà febbraio 2026, prevede l'abolizione di un coefficiente chiave per la valutazione dell'efficienza energetica e una riduzione degli standard di consumo di carburante, sollevando preoccupazioni sull'impatto ambientale e sulla competitività del settore. La fine del "fuel content factor": un colpo all'efficienza energetica.

UE contro Cina: incentivi auto elettriche legati alla produzione europea e ai componenti.La Commissione Europea ha deciso di modificare le regole sugli incentivi per le auto elettriche, perché vuole proteggere le aziende europee dalla concorrenza cinese.

UE studia incentivi auto elettriche: produzione locale prioritaria per contrastare la concorrenza cinese.La Commissione Europea ha deciso di puntare sugli incentivi per le auto elettriche, dopo aver osservato la crescente presenza di veicoli cinesi sul mercato.

Were Gas Prices ARTIFICIALLY Inflated to Push EVs

