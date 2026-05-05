Auto contro un palo poi il rogo Muore carbonizzato a 19 anni

Nella notte tra domenica e lunedì, in via degli Unni nell’area industriale, un incidente stradale ha coinvolto un’auto che si è scontrata contro un palo. L’auto ha preso fuoco subito dopo l’impatto e il giovane a bordo, di 19 anni, è rimasto intrappolato e carbonizzato. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto.

Tragedia nella notte tra domenica e lunedì in via degli Unni, nell’area industriale, dove a causa di un violento incidente stradale un ragazzo di soli 19 anni ha perso la vita. Si chiamava Edoardo Mosti e aveva un futuro intero davanti, frequentava l’ultimo anno all’Itis Meucci di Massa dove era da tutti benvoluto e apprezzato per la sua grande gentilezza. Aveva tanti progetti e sogni per il futuro, quell’entusiasmo tipico di un giovane che si appresta a tagliare un traguardo importante: la maturità. La comunità scolastica, a cominciare dal corpo docenti oltre che naturalmente i suoi tantissimi amici, hanno appreso la notizia con sgomento e incredulità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Auto contro un palo poi il rogo . Muore carbonizzato a 19 anni Notizie correlate Massa: muore 19enne carbonizzato nell’auto finita contro un paloMASSA (MASSA CARRARA) – Incidente mortale nella notte fra il 3 e il 4 maggio 2026, a Massa. Si schianta contro un palo nella notte e l’auto prende fuoco: 19enne muore carbonizzato a MassaTragedia nella notte a Massa: un’auto si schianta e prende fuoco, muore un 19enne. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Auto contro un palo a Massa, 19enne morto carbonizzato; Con l'auto contro un palo della luce, muore carbonizzato; Porto Torres, con l’auto si schianta contro un palo: ferita una donna; In auto contro un palo, grave un trentenne a Torino. Auto contro un palo a Massa, 19enne morto carbonizzatoIl veicolo ha preso fuoco dopo l’impatto in via degli Unni. Inutili i soccorsi, indagini in corso sull’esatta dinamica ... adnkronos.com Si schianta contro un palo nella notte e l’auto prende fuoco: 19enne muore carbonizzato a MassaTragedia nella notte a Massa: un’auto si schianta e prende fuoco, muore un 19enne. Il corpo, completamente carbonizzato, ha reso inizialmente impossibile identificarlo con certezza. Solo dopo si è riu ... fanpage.it Stava andando a fare visita alla sorella, quando ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata: morta una 41enne - facebook.com facebook Germania, paura a #Lipsia. Un’auto che viaggiava a grande velocità investe le persone nel centro, si parla di feriti e di almeno 2 vittime. Arrestato il guidatore. #Tg1 Barbara Gruden x.com