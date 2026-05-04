Massa | muore 19enne carbonizzato nell’auto finita contro un palo

Nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2026 a Massa, un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente stradale. La vettura su cui viaggiava si è schiantata contro un palo e ha preso fuoco, causando il decesso del conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

MASSA (MASSA CARRARA) – Incidente mortale nella notte fra il 3 e il 4 maggio 2026, a Massa. A perdere la vita un ragazzo di appena 19 anni, avvolto dalle fiamme all’interno dell’auto su cui viaggiava e che ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un palo della luce. È accaduto poco dopo l’una in via degli Unni. Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Carrara e i vigili del fuoco. Non risultano altre auto coinvolte. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era alla guida della propria auto quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un palo.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Massa: muore 19enne carbonizzato nell’auto finita contro un palo Notizie correlate Si schianta contro un palo nella notte e l’auto prende fuoco: 19enne muore carbonizzato a MassaTragedia nella notte a Massa: un’auto si schianta e prende fuoco, muore un 19enne. Auto contro un palo a Massa, 19enne morto carbonizzato(Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è morto nella notte tra domenica e lunedì in un incidente stradale avvenuto poco dopo l’una in via degli Unni, a... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Siena, esce di strada e si schianta contro il guardrail: 37enne trovato carbonizzato nell’auto. Massa: muore 19enne carbonizzato nell’auto finita contro un paloIncidente mortale nella notte fra il 3 e il 4 maggio 2026, a Massa. A perdere la vita un ragazzo di appena 19 anni, avvolto dalle fiamme all'interno dell'auto su cui viaggiava e che ha preso fuoco dop ... firenzepost.it Si schianta contro un palo nella notte e l’auto prende fuoco: 19enne muore carbonizzato a MassaTragedia nella notte a Massa: un’auto si schianta e prende fuoco, muore un 19enne. Il corpo, completamente carbonizzato, ha reso inizialmente impossibile identificarlo con certezza. Solo dopo si è riu ... fanpage.it