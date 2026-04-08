A Caltanissetta, in occasione della giornata dedicata all’autismo il 2 aprile, la Cooperativa Sociale ConSenso ha annunciato l’organizzazione dell’iniziativa InCONTROLUCE. L’obiettivo è promuovere l’inclusione scolastica attraverso proiezioni di film e storie vere, rivolgendosi agli studenti delle scuole superiori. L’evento mira a sensibilizzare sui temi legati all’autismo e a favorire una maggiore comprensione tra i giovani.

La Cooperativa Sociale ConSenso organizzerà a Caltanissetta l’iniziativa InCONTROLUCE per promuovere l’inclusione legata all’autismo tra gli studenti delle scuole superiori, in occasione della giornata dedicata a tale consapevolezza che ricorre il 2 aprile. L’appuntamento è fissato per lunedì 13 aprile, dalle ore 11:00 fino alle 13:00. L’evento avrà luogo presso il PalaGalilei, all’interno dell’Istituto scolastico G. Galilei – A. Di Rocco di Caltanissetta. Questa operazione nasce da una sinergia tra tre enti principali: la dirigenza dell’istituto, rappresentata da Loredana Schillaci, l’Assessorato alle Politiche sociali del Comune di Caltanissetta sotto la guida di Ermanno Pasqualino e la cooperativa ConSenso stessa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autismo a scuola: cinema e storie vere per abbattere i pregiudizi

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