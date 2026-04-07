L' autismo raccontato da Edoardo Giulia Gabriele e Ivan | quattro storie per abbattere i pregiudizi sull' autismo

Quattro giovani condividono le loro esperienze di vita in un racconto che mira a sfatare i pregiudizi sull'autismo. Edoardo, Giulia, Gabriele e Ivan hanno età, background e percorsi diversi, dimostrando come ogni persona con autismo possa vivere in modo unico e personale. Le loro storie vengono presentate per offrire una visione più reale e diversificata di questa condizione.

Edoardo, Giulia, Gabriele e Ivan si raccontano in interviste dirette e senza censure: un viaggio autentico per abbattere i pregiudizi e comprendere lo spettro dell’autismo Quattro ragazzi, quattro vite, quattro modi diversi di stare al mondo. Edoardo, Giulia, Gabriele e Ivan hanno età, esperienze e percorsi completamente differenti, e proprio questa diversità li rende uniti in un racconto potente e necessario. L’obiettivo di queste interviste è semplice ma ambizioso: provare a spiegare cosa sia davvero l’autismo, andando oltre le etichette e i luoghi comuni che troppo spesso accompagnano questo mondo. Ai ragazzi sono state poste anche domande “scomode”, quelle che di solito si evitano per paura di risultare invadenti o inopportuni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Un lavoro ben fatto a metà. Bisogna impegnarsi su Edoardo. Buona serata amici! - facebook.com facebook

I nostri Azzurrini Edoardo Biondini, Jacopo Landi e Diego Perillo hanno trascinato con 7 reti nella tre gare giocate la Nazionale Under 17 alla qualificazione alla fase finale dell'Europeo, in programma dal 25 maggio al 7 giugno in Estonia. Getty Images x x.com