Australia tassi al 4,35% | mutui pesano su 3 milioni di famiglie

In Australia, i tassi di interesse sono stati portati al 4,35%, influenzando circa tre milioni di famiglie con mutui in corso. L’aumento dei costi del carburante e le conseguenze del conflitto in Iran sono fattori che potrebbero avere ripercussioni sulla crescita economica del paese. Questi cambiamenti si riflettono direttamente sulle rate dei mutui e sui bilanci delle famiglie australiane.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il conflitto in Iran la crescita economica australiana?. Quanto peserà l'aumento del carburante sulle rate dei mutui?. Perché la disoccupazione rischia di superare la soglia del 5%?. Chi dovrà gestire l'impatto tra inflazione e calo dei salari?.? In Breve Inflazione prevista al 4,8% per il trimestre che termina a giugno 2026.. Crescita economica annuale stimata al 1,3% a causa del conflitto in Iran.. Jim Chalmers prepara un bilancio ambizioso per gestire la pressione sui consumatori.. Disoccupazione prevista al 4,3% o oltre il 5% secondo scenari di guerra..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Australia, tassi al 4,35%: mutui pesano su 3 milioni di famiglie Notizie correlate Mutui in Italia: tassi al 3,87% e guerra nel Golfo pesanoIl 15 marzo 2026, alle prime ore della notte, la realtà economica italiana si presenta con tassi di interesse in salita e un clima internazionale... Leggi anche: Mutui casa, calano ancora i tassi. Più prestiti a imprese e famiglie Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cina in rosso, l’Australia rialza i tassi: l’Iran attacca i cargo nello Stretto di Hormuz; La banca centrale australiana intensifica la lotta all'inflazione con il terzo rialzo dei tassi dell'anno; Borsa, Asia in calo. Petrolio ancora giù; Agenda del 4 maggio 2026. Cina in rosso, l’Australia rialza i tassi: l’Iran attacca i cargo nello Stretto di HormuzHong Kong in netto calo, martedì 5 maggio, l’indice segna un -1,4% alle ore 7:40 italiane, mentre Shanghai e Nikkei sono chiusi. Il petrolio cede attorno al 2% con il Wti a 104,4 dollari e il Brent a ... milanofinanza.it Australia: B.centrale alza tassi di 25 pb al 4,1%MILANO (MF-NW)--La Reserve Bank of Australia ha deciso di alzare il tasso ufficiale di interesse di 25 punti base, portandolo al 4,1%. La Banca ha spiegato che parte dell'aumento dell'inflazione ... milanofinanza.it Buonasera a tutti! Consigli per l’Australia (sperando che le guerre varie consentano). Abbiamo 18 giorni compreso aerei a luglio. Abbiamo fatto un’idea di viaggio (spinta dal costo dei biglietti)che prevede Arrivo Brisbane, due giorni pieni, Partenza per Uluru ( - facebook.com facebook Il lato oscuro dei social media: dall’Australia alla Spagna, cresce il numero di Paesi che introducono limiti all’uso dei #socialnetwork per i più #giovani. Il divieto è la soluzione Parte da qui la puntata di @siamonoitv2000: oggi #4maggio su #TV2000 alle 15.1 x.com