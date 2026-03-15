Il 15 marzo 2026, in Italia, i tassi di interesse sui mutui hanno raggiunto il 3,87 per cento, mentre la guerra nel Golfo continua a influenzare i mercati. Le condizioni economiche del paese sono segnate dall’aumento dei costi di finanziamento e dall’incertezza internazionale che si riflette sulle scelte delle famiglie italiane in cerca di un mutuo.

Il 15 marzo 2026, alle prime ore della notte, la realtà economica italiana si presenta con tassi di interesse in salita e un clima internazionale instabile che pesa sulle decisioni finanziarie delle famiglie. La Banca d’Italia ha certificato che il tasso medio sui nuovi prestiti è raggiunto il 3,87% a gennaio, toccando i massimi non visti da agosto 2024. La tensione geopolitica nel Golfo Persico aggrava lo scenario, alimentando l’inflazione e rendendo incerto il futuro immediato. Tutti gli occhi sono puntati sulla prossima riunione della Banca Centrale Europea, prevista per giovedì, dove emergeranno le nuove direzioni della politica monetaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mutui in Italia: tassi al 3,87% e guerra nel Golfo pesano

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