L'Ausl Romagna ha avviato una nuova rete dedicata alla lotta contro i batteri resistenti, concentrandosi sull’igiene nelle residenze per anziani. La questione dell’igiene delle mani è diventata un tema centrale, portando a interventi specifici e a strategie di prevenzione. Questa iniziativa mira a ridurre la diffusione di agenti patogeni all’interno delle strutture residenziali, coinvolgendo operatori e personale sanitario.

? Cosa scoprirai Come possono le residenze per anziani fermare i batteri resistenti?. Perché l'igiene delle mani è diventata una sfida per il sistema?. Chi sono gli ambasciatori della prevenzione scelti dall'Ausl Romagna?. Quali rischi corrono i pazienti se i protocolli non diventano abitudini?.? In Breve Programma Spiar integra prevenzione e monitoraggio tra ospedali e territorio romagnolo.. Nuovo coinvolgimento operativo esteso alle strutture residenziali per anziani accreditate.. Evento formativo e premiazione poster si tengono martedì presso Cesena Fiera.. Campagna globale OMS lanciata nel 2009 per contrastare batteri multiresistenti.....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ausl Romagna: nuova rete per combattere i batteri con l’igiene

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