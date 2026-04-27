Nella settimana che inizia oggi, 27 aprile, le principali banche centrali mondiali comunicheranno le decisioni riguardanti i tassi di interesse. La Banca centrale europea si prepara a un possibile aumento, mentre altre istituzioni finanziarie valuteranno le proprie politiche monetarie. Questi cambiamenti potrebbero influenzare i costi di mutui e prestiti per cittadini e imprese. L’attesa si concentra sulle eventuali misure che verranno adottate nei prossimi giorni.

Nella settimana che inizia oggi 27 aprile le principali banche centrali mondiali annunceranno le loro decisioni di politica monetaria. La Bce sembra essere quella più propensa ad alzare i tassi entro la fine dell’anno, anche se con ogni probabilità attenderà almeno la riunione di giugno. Potrebbero quindi aumentare i costi per ottenere un prestito o quelli dei mutui a tasso variabile. La Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, si trova in un momento di transizione della leadership e con ogni probabilità non agirà ad aprile sui tassi, né nel senso indicato dall’inflazione, né in quello opposto per cui spinge Trump. Rimarrà ferma, probabilmente per tutto il 2026, anche la Bank of England, mentre per la decisione della Bank of Japan c’è più incertezza.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Tassi di interesse, Bce pronta a un aumento: gli effetti su mutui e prestiti

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