Durante un intervento pubblico, il Premio Nobel per la fisica ha affermato che l’intelligenza artificiale non produce informazione, ma si limita a leggere e ripetere dati disponibili. La dichiarazione è arrivata in risposta alle discussioni sulle fake news generate dai chatbot e sulla loro capacità di diffondere notizie false. Parisi ha sottolineato come l’IA non abbia conoscenza propria, ma funzioni come uno strumento di elaborazione delle informazioni già presenti.

"L’intelligenza artificiale non sa nulla, legge". Lo ha sostenuto ieri Giorgio Parisi, Premio Nobel per la fisica nel 2021. Un concetto ripreso poi nell’aula magna del collegio Ghislieri in cui, nell’ambito della Pavia Innovation Week, è stato affrontato il tema: “Fake news, allucinazioni e chatbot: ma chi vi informa?“. L’appuntamento ha voluto fare il punto sull’intelligenza artificiale in una giornata cominciata con un Processo all’Ai, un focus sul talento, un incontro sull’antico Egitto, per finire con un focus sul senso degli errori. Nel dibattito al Ghislieri si sono confrontati Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, Giuseppe De Bellis, giornalista e vicepresidente Sky Italia, Agnese Pini, direttrice di Qn, Il Giorno, Il Resto del Carlino e la Nazione, e Danda Santini, direttrice responsabile iO Donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fake news e chatbot: "L’intelligenza artificiale non fa informazione"

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