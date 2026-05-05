Audi | ricavi in calo dell’8% tra dazi USA e meno vendite globali

Recentemente, Audi ha registrato un calo dell’8% nei ricavi, complicato dai nuovi dazi statunitensi e da una diminuzione delle vendite a livello globale. La casa automobilistica sta valutando diverse strategie per contrastare questa situazione, mentre si preparano gli effetti che tali misure potrebbero avere sui margini di Lamborghini e Bentley, due marchi del gruppo. Nel frattempo, l’azienda sta considerando misure di efficienza per tutelare la redditività.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi dazi USA i margini di Lamborghini e Bentley?. Quali misure di efficienza adotterà Audi per proteggere la redditività?. Perché il mix di prodotti attuale penalizza i ricavi del gruppo?. Quanto incideranno gli investimenti tecnologici sul flusso di cassa previsto?.? In Breve Consegne totali di 364.877 veicoli tra Audi, Lamborghini e Bentley nel primo trimestre.. Risultato operativo di 600 milioni di euro con margine sulle vendite al 4,2%.. Obiettivo vendite annuo tra 1,65 e 1,75 milioni di unità per il 2026.. Previsione ricavi totali tra 63 e 68 miliardi di euro per l'esercizio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Audi: ricavi in calo dell’8% tra dazi USA e meno vendite globali Notizie correlate Leggi anche: Neodecortech, ricavi in crescita del 9,2%: vendite in calo in Italia, boom in Asia Gruppo Renault: crescono i ricavi nel primo trimestre del 2026. In calo le vendite DaciaIl primo trimestre del 2026 per Renault si è chiuso in modo davvero positivo. Contenuti utili per approfondire Audi chiude il trimestre con ricavi in calo dell'8% a 14,2 miliardiIl gruppo Audi chiude il primo trimestre con ricavi in calo dell'8% a 14,2 miliardi di euro. I volumi di vendita sono scesi del 6,1% a 364.877 veicoli tra i marchi Audi, Lamborghini e Bentley. (ANSA) ... ansa.it Audi, ricavi trimestrali in calo ma migliora l'utile operativo (+10%): guidance confermataAudi ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a 14,18 miliardi di euro (-8%), penalizzati dal calo dei volumi e da effetti mix negativi. teleborsa.it