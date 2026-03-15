Neodecortech ricavi in crescita del 9,2% | vendite in calo in Italia boom in Asia

Neodecortech S.p.A. ha registrato un aumento del 9,2% nei ricavi, nonostante una diminuzione delle vendite in Italia. La crescita si è concentrata principalmente in Asia, dove si è verificato un forte aumento delle vendite. La società, quotata su Euronext Milan, opera nel settore delle superfici decorative per pannelli nobilitati e flooring destinati all’interior design.

Neodecortech S.p.A., tra i principali operatori europei nella produzione di superfici decorative per pannelli nobilitati e del flooring utilizzati nel settore dell’interior design, quotata su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – Segmento Euronext STAR Milan, comunica che il Consiglio di amministrazione riunitosi ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio di NDT e il bilancio consolidato del Gruppo facente capo a NDT (il “Gruppo”) al 31 dicembre 2025 (redatti secondo i principi contabili internazionali IASIFRS e conformi al Regolamento Delegato UE 2019815 della Commissione sul formato elettronico unico europeo ESEF). 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Lotteria Italia, boom di vendite in Emilia-Romagna: +14,2%. Anche Parma traina la crescitaAnche Parma contribuisce alla crescita delle vendite della Lotteria Italia in Emilia-Romagna, che registra un aumento significativo rispetto allo... Vendite al dettaglio in calo negli ultimi mesi nonostante crescita del valoreNel cuore dell’anno 2025, mentre l’economia italiana sembra muoversi su un binario incerto, le vendite al dettaglio mostrano un andamento... Altri aggiornamenti su Neodecortech ricavi in crescita del 9 2... Temi più discussi: Neodecortech chiude un 2025 da record raddoppiando quasi l'utile netto e riducendo il debito; Neodecortech, utile 2025 quasi raddoppiato a 7,3 milioni di euro. Ricavi +9,2%; De’ Longhi chiude il 2025 con ricavi in crescita a 3,8 miliardi e redditività in miglioramento; Enervit S.p.A.: Ricavi in crescita sopra i 100 milioni Ebitda e Utile netto in crescita. Neodecortech, i conti del 2025. Dividendo 2026 di 0,15 euroNeodecortech ritiene tuttavia di poter affrontare il 2026 con un quadro operativo più stabile rispetto agli anni precedenti ... soldionline.it Neodecortech, utile 2025 quasi raddoppiato a 7,3 milioni di euro. Ricavi +9,2%Neodecortech, società quotata su Euronext STAR Milan e tra i principali operatori europei nella produzione di carte decorative per ... teleborsa.it