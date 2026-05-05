Una giovane donna di 26 anni è stata investita da un treno mentre attraversava i binari portando con sé un monopattino. L’incidente è avvenuto domenica sera alla stazione di piazza Primo Maggio, aggiungendosi a un altro episodio mortale verificatosi nello stesso mese nello stesso luogo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di quanto accaduto.

Due morti sui binari in poco più di un mese. L’ultimo episodio si è verificato domenica sera, sempre alla stazione di piazza Primo Maggio. Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, la vittima avrebbe incautamente attraversato i binari insieme al suo monopattino, senza accorgersi dell’arrivo di un treno. A perdere la vita è stato Denilson Berrocal Estanislao, un giovane di 26 anni di origini peruviane. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati, seguiti dalle forze dell’ordine, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La telefonata che ha messo in moto la macchina dei soccorsi è partita poco prima delle 23 di domenica, da piazza Primo Maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attraversa i binari trasportando il monopattino. Investito dal treno, la vittima aveva 26 anni

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