Giovane muore travolto da un treno mentre attraversa i binari a Milano | aveva 26 anni

Un giovane di 26 anni ha perso la vita a seguito di un incidente ferroviario nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando i binari quando è stato investito da un treno in transito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un giovane di 26 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco per ricostruire la dinamica della vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.it ULTIM'ORA È DERAGLIATO UN TRAM A MILANO: DUE MORTI E DECINE DI FERITI. SOCCORSI SUL POSTO Notizie correlate Leggi anche: Attraversa i binari mentre arriva il treno: 29enne muore travolto nella stazione di Desio in Brianza Travolto e ucciso da un treno mentre attraversa i binari in biciclettaUn uomo ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all'alba di giovedì due aprile. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Attraversa i binari in stazione, ragazzo muore travolto da un treno; Benevento, 18enne muore travolto dalla sua auto; Giovane muore travolto da treno mentre attraversa i binari a Milano: aveva 26 anni; Milano, giovane muore travolto da un treno mentre attraversa i binari. Travolto mentre soccorre un’auto ribaltata, giovane muore sul Grande raccordo anulareTravolto mentre soccorre un’auto ribaltata, giovane muore sul Grande raccordo anulare. Cronaca – Si ferma per aiutare dopo un incidente e viene investito da un’auto – Vittima un 35enne, denunciato il ... tusciaweb.eu Giovane di 18 anni muore travolto dalla propria auto parcheggiata in salita in Campania.Un grave incidente è accaduto a Perrillo di Sant’Angelo a Cupolo, comune in provincia di Benevento, dove un ragazzo di soli 18 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto. napolipiu.com Un giovane muore nel Comasco, grave un altro a Desenzano. ANAB: «Mai sottovalutare il lago» - facebook.com facebook Un giovane muore e gli adulti giudicano senza sapere: niente droga, ma una cardiopatia. Ancora una volta prevalgono pregiudizi. Intanto i ragazzi, più lucidi, chiedono educazione e responsabilità sull’uso del digitale, non processi e demonizzazioni #SkyInsid x.com