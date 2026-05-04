Giovane muore travolto da un treno mentre attraversa i binari a Milano | aveva 26 anni

Da fanpage.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 26 anni ha perso la vita a seguito di un incidente ferroviario nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando i binari quando è stato investito da un treno in transito. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un giovane di 26 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre attraversava i binari nella stazione di Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco per ricostruire la dinamica della vicenda.🔗 Leggi su Fanpage.it

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