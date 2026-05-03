Nella giornata di oggi, la Flotilla per Gaza rimane bloccata nei porti greci, con i 175 attivisti fermati dalle autorità israeliane che sono stati quasi tutti sbarcati a Creta. Solo due di loro continuano a essere trattenuti in Israele, mentre le autorità israeliane respingono le accuse di violenza e si difendono dall’accusa di aver agito con violenza nei confronti degli attivisti. La situazione resta tesa tra i gruppi coinvolti.

La Flotilla per Gaza si trova ancora bloccata nei porti greci, mentre i 175 attivisti fermati da Israele sono stati tutti sbarcati a Creta tranne due, che sono tuttora trattenuti con gravi accuse in Israele. Lo spagnolo di origini palestinesi Saif Abu Keshek e il brasiliano Thiago Avila sono comparsi davanti a un tribunale nella città meridionale di Ashkelon e le immagini riprese dall'Afp hanno mostrato i due mentre venivano scortati in aula, con le mani di Avila ammanettate dietro la schiena e i piedi di Abu Keshek incatenati. Nelle ultime ore ha fatto rientro in Italia uno degli attivisti del nostro Paese, Tony La Piccirella, che aveva già fatto parte della precedente missione.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Rapiti e picchiati? Violento scontro tra attivisti e militari”. Israele si difende dalle accuse della Flotilla

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