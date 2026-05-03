I due attivisti della Flotilla in catene davanti al giudice | disposti altri due giorni di carcere Di quali reati sono accusati – Il video

Due attivisti coinvolti nella spedizione umanitaria verso Gaza sono stati presentati davanti al giudice con le catene alle estremità. La loro permanenza in carcere è stata prorogata di altri due giorni, mentre sono in corso accertamenti su specifici reati di cui sono accusati. La Global Sumud Flotilla, a cui appartengono, ha visto la partecipazione di attivisti internazionali e ha sollevato attenzione sulle questioni legate alla regione.

Thiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti ancora detenuti in Israele della Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita alla volta della Striscia di Gaza con centinaia di attivisti provenienti da tutto il mondo, sono comparsi oggi in tribunale con catene alle mani e ai piedi. Lo spagnolo e il brasiliano sono comparsi davanti a un tribunale nella città meridionale di Ashkelon e le immagini riprese dall’ Afp hanno mostrato i due mentre venivano scortati in aula, con le mani di Avila ammanettate dietro la schiena e i piedi di Abu Keshek incatenati. Il giudice ha disposto la proroga della loro detenzione per due giorni. Il pm durante l’udienza ne aveva chiesti 4.🔗 Leggi su Open.online

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