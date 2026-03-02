atti vandalici sul treno dei tifosi

Atti vandalici sono stati commessi sul treno dei tifosi, provocando danni ai mezzi pubblici. Le autorità hanno condannato l’accaduto, sottolineando come questi comportamenti danneggino la collettività. La polizia sta conducendo indagini per identificare i responsabili, mentre i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a riparazioni. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti è stato ancora reso noto.

" Danneggiare i beni pubblici significa colpire tutta la comunità". E’ durissima la presa di posizione dell’assessore regionale a Mobilità e Trasporti Irene Priolo in merito a quanto accaduto ieri, quando i tifosi dell’Atalanta hanno danneggiato il convoglio che li portava da Milano a Reggio dove si è giocata Sassuolo-Atalanta. Le immagini diffuse dalla Regione danno bene la misura dei danneggiamenti subiti dal convoglio – il regionale 2463 – derivanti, ha aggiunto Priolo, "dagli intollerabili atti di vandalismo commessi a bordo. È inaccettabile che il diritto alla mobilità di cittadine e cittadini, oltre al lavoro del personale ferroviario, debbano essere messi a rischio da gruppi di pseudo-tifosi che nulla hanno a che fare con i valori dello sport". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

