Atti vandalici in piazza Bellini

Vandali hanno imbrattato il muro sotto le chiese di San Cataldo e Santa Maria dell’Ammiraglio in piazza Bellini, causando danni visibili e preoccupano i residenti. La mancanza di sorveglianza ha lasciato il monumento senza protezione, mentre l’amministrazione comunale valuta i tempi necessari per intervenire. La situazione ha attirato l’attenzione di cittadini e turisti, che si chiedono quanto si possa aspettare prima di vedere ripristinata la pulizia.

Vediamo quanto tempo dovrà passare prima che l'Amministrazione comunale deliberi la ripulitura del muro sotto le chiese, dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, di San Cataldo e Santa Maria dell'Ammiraglio, oggetto di vandalismo in assenza di sorveglianza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Piazza Attias tra rifiuti, atti vandalici e bivacchi. Palumbo (FdI): "A quando la riqualificazione promessa in campagna elettorale?"A Piazza Attias, il degrado cresce a causa di rifiuti abbandonati e atti vandalici, come dimostrano le biciclette gettate a terra e i rifiuti sparsi ovunque. Ripulita dagli operatori di Ambiente piazza Marino di Resta dopo gli atti vandalici [FOTO]Nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, piazza Marino Di Resta è stata teatro di atti vandalici che hanno provocato danni e degrado. Il triste capodanno di Milano: piazza Duomo deserta già poco dopo la mezzanotte Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Imbrattamento Velostazione: individuato l'autore; Danneggiata la statua dell'elefantino in piazza della Minerva: zanna spezzata; Piazza Attias tra rifiuti, atti vandalici e bivacchi; Nella notte vandali in azione in piazza Dante: colpite le panchine. Atti vandalici contro la chiesa di San Gavino a Gavoi, il sindaco: «Il paese non è il far west»Finestre e portoni danneggiati, piazza lasciata in condizioni di forte degrado, con rifiuti e residui di fuochi d’artificio sparsi ovunque. È questo il bilancio degli atti di vandalismo segnalati nei ... unionesarda.it Atti vandalici in centro a Verbania, denunciato un 50enne del posto. Il videoL'analisi della videosorveglianza ha permesso di individuare un dettaglio unico: indossava una giacca dal design particolare ... rainews.it I CARABINIERI DI BALESTRATE HANNO TRASMESSO UNA INFORMATIVA DI REATO ALLA PROCURA DI PALERMO CON IL DEFERIMENTO DI DUE MINORI PER GLI ATTI VANDALICI COMPIUTI AL PARCO GIOCHI NEL FINE SETTIMANA TRA IL 7 E L’8 - facebook.com facebook "Il liceo è fascista": a Roma una scuola chiude per atti vandalici. Scritte e aule inagibili ift.tt/Z4EveJ0 x.com