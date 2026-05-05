Un incendio doloso ha colpito il bar Atlantic City a Caltagirone, causando danni alla struttura. L’imprenditore e consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Claudio Panarello, ha rilasciato dichiarazioni dopo l’evento, affermando di non avere nemici e di voler riaprire il locale. Le autorità stanno indagando sull’origine dell’incendio e stanno eseguendo verifiche sul caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole del titolare dopo l’incendio. A Caltagirone, l’imprenditore e consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Claudio Panarello, ha commentato l’attentato incendiario che ha distrutto il suo locale, il long bar Atlantic City. Intervistato dalla Tgr Sicilia, ha dichiarato con fermezza: “Non credo che la politica c’entri nulla. Non ho nemici, davvero. Non so cosa sia successo né perché qualcuno abbia agito così”. Panarello ha ribadito più volte la propria estraneità a possibili conflitti personali, sottolineando con decisione: “Chi mi conosce sa che non ho nemici”. La dinamica dell’attentato. Le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza mostrano una persona con il volto coperto da un cappuccio mentre entra nella veranda esterna del locale.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Attentato a un bar di Caltagirone, l’imprenditore, consigliere comunale: “Non ho nemici, riaprirò”

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