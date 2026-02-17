Matino | attentato dinamitardo a casa di un ex consigliere regionale Nella notte

Nella notte, un'esplosione ha danneggiato l’abitazione di un ex consigliere regionale a Matino. Gli sconosciuti hanno scavalcato il cancello, hanno posizionato una bomba vicino all’ingresso e sono scappati prima che esplodesse. La deflagrazione ha provocato danni alla porta e alle finestre della casa.

Ignoti hanno scavalcato il cancello, hanno lasciato la bomba vicino all'ingresso e sono andati via. L'ordigno è esploso. Accaduto nella notte a casa di Mario Romano, ex consigliere regionale della Puglia. L'uomo era in casa con moglie e figlio.