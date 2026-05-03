Attacco hacker a Sistemi Informativi Ibm servizi interessati sono stati ripristinati

Un attacco hacker ha colpito i Sistemi Informativi, società controllata da IBM specializzata in soluzioni IT e nella gestione dell’infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione e grandi aziende. Dopo l’incidente, i servizi interessati sono stati ripristinati. La società si occupa di progettare e realizzare sistemi informatici, operando in un settore strategico per il funzionamento delle istituzioni pubbliche e private. Al momento non sono stati forniti dettagli su come si sia verificato l’attacco o sui responsabili.

(Adnkronos) – Attacco hacker a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione italiana e diversi grandi aziende. L'attacco è stato contenuto, il sistema è stato stabilizzato e i servizi sono stati ripristinati. "Recentemente – sottolinea Ibm che conferma. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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