Un attacco informatico ha colpito i sistemi di una società che fornisce servizi alla pubblica amministrazione. Dopo alcune ore di inattività, i servizi sono stati ripristinati e tornano a funzionare normalmente. L’attacco ha coinvolto i sistemi informativi dell’azienda, senza ancora dettagli su come sia avvenuto o quali dati siano stati compromessi. La società ha comunicato che le operazioni sono state ripristinate e che stanno continuando le verifiche di sicurezza.

Cyberattacco a società IBM che gestisce servizi per la PA: sistemi tornano operativi. Attacco informatico ai danni di Sistemi Informativi, società controllata da IBM attiva nella progettazione e gestione di soluzioni IT e delle infrastrutture tecnologiche della pubblica amministrazione italiana e di diverse grandi aziende. Secondo quanto comunicato da IBM, l’incidente è stato individuato e contenuto rapidamente grazie all’attivazione immediata dei protocolli di sicurezza e al coinvolgimento di esperti interni ed esterni. “I sistemi sono stati stabilizzati, i servizi interessati sono stati ripristinati e continuiamo a monitorare l’ambiente mentre prosegue l’indagine, in collaborazione con le autorità e con il supporto ai clienti coinvolti”, fa sapere l’azienda.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Attacco hacker a Sistemi Informativi (IBM), servizi ripristinati

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