Durante il primo giorno del consiglio europeo, si è parlato di un fronte comune tra l’Unione Europea e il Giappone per chiedere un cessate il fuoco nello stretto di Hormuz. I rappresentanti hanno sottolineato l’importanza di rilanciare la diplomazia e di ridurre i conflitti nella zona, con l’obiettivo di trovare una soluzione rapida. È stata evidenziata la volontà di agire congiuntamente per limitare le tensioni.

Sono due gli elementi politici che scaturiscono dal primo giorno del consiglio europeo: l’esigenza di riportare la diplomazia “al centro” dello stretto di Hormuz per restringere il conflitto e, possibilmente, sopirlo i tempi brevi. E la necessità di aprire un file sul rischio-Siria: ovvero una nuova e grande ondata migratoria, ben più grossa di quella siriana, come già osservato giorni fa, che già sta manifestandosi ai confini iraniani e che verosimilmente arriverà fino ai Paesi del Mediterraneo orientale, passaggio che ha visto protagonista Giorgia Meloni in chiave di protezione delle frontiere esterne. Nel manifestare profonda... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ue e Giappone, fronte comune per il cessate il fuoco nello stretto di Hormuz

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