ATP Challenger di Francavilla Italia protagonista nelle qualificazioni | avanti Guerrieri e Rapagnetta

Nella giornata dedicata alle qualificazioni dell’ATP Challenger di Francavilla al Mare, due tennisti italiani sono riusciti a superare con successo il turno preliminare. Entrambi hanno mostrato prestazioni convincenti, ottenendo così il passaggio al tabellone principale della competizione. La giornata si è conclusa con la qualificazione di Guerrieri e Rapagnetta, che continuano a rappresentare l’Italia nel torneo.

Si chiude nel segno dell’Italia la giornata dedicata alle qualificazioni dell’ATP Challenger di Francavilla al Mare, con due azzurri protagonisti assoluti capaci di conquistare l’accesso al tabellone principale grazie a prestazioni solide e convincenti.Sugli scudi Andrea Guerrieri, che conferma.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Grande tennis a Francavilla: torna il Challenger Atp 75, trampolino dei campioniDal 4 al 10 maggio sui campi in terra rossa della Valle Anzuca una nuova edizione del torneo internazionale che negli anni ha visto passare talenti... Abruzzo Open 2026: il Challenger ATP sfida il mondo a Francavilla? Cosa sapere L'Abruzzo Open ATP Challenger si terrà a Francavilla dal 3 al 10 maggio 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Francavilla al Mare: 4 italiani al via; Tennis. Francavilla al Mare accende i riflettori sull'Abruzzo Open; Tennis internazionale a Francavilla: al via l’Abruzzo Open 2026; Abruzzo Open: Francavilla al Mare pronta al debutto. Entry List Atp Challenger 2026 – Week 18: Francavilla, Brazzavile, Santos, WuxiLe entry list e i partecipanti dei quattro tornei Atp Challenger della Settimana 18 (04-10 maggio 2026). Mentre sui campi del Foro Italico andranno in scena gli Internazionali d’Italia, nella prima se ... spaziotennis.com Abruzzo Open 2026: presentata a Francavilla l’ottava edizione del torneo ATP ChallengerAbruzzo Open 2026 presentato a Francavilla: torneo ATP Challenger dal 3 al 10 maggio tra sport e promozione del territorio ... abruzzonews.eu Abruzzo Open 2026: qualificazioni nel segno degli italiani, eliminato Seyboth Wild Si chiude con due successi azzurri la giornata dedicata alle qualificazioni dell’Abruzzo Open, ATP Challenger in corso a Francavilla al Mare. Accedono al tabellone principal - facebook.com facebook Challenger Francavilla al Mare, Wuxi, Brazzaville e Santos: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE) x.com