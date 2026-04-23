Dal 3 al 10 maggio 2026, a Francavilla, si svolgerà l’Abruzzo Open ATP Challenger, un torneo di tennis con un montepremi di 100mila euro. La manifestazione vedrà la partecipazione di giocatori come Jarry e Gojo, che si sfideranno sui campi locali. L’evento rappresenta una tappa importante nel calendario internazionale dei Challenger ATP, attirando appassionati e sportivi da diverse regioni.

? Cosa sapere L'Abruzzo Open ATP Challenger si terrà a Francavilla dal 3 al 10 maggio 2026.. Il torneo con montepremi da 100mila euro vedrà la partecipazione di Jarry e Gojo.. Dal 3 al 10 maggio 2026, i campi in terra rossa del Circolo Tennis di Francavilla al Mare ospiteranno l’ottava edizione dell’Abruzzo Open, il prestigioso torneo internazionale appartenente al circuito ATP Challenger. La presentazione ufficiale dell’evento è avvenuta questa mattina presso il Museo Michetti, dove autorità locali e dirigenti sportivi hanno delineato i dettagli di una settimana che vedrà protagonisti atleti di alto livello, tra cui spiccano il cileno Jarry e il croato Gojo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo Open 2026: il Challenger ATP sfida il mondo a Francavilla

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