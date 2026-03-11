Calciomercato Milan | mirino su Brandt a zero suggestione Sergio Ramos e spunta Gila in difesa Cosa potrebbe succedere in estate

Il mercato estivo del Milan si muove con diversi nomi sul tavolo. La squadra mira a ingaggiare a parametro zero l’attaccante Brandt, mentre si fanno insistenti le voci su un possibile arrivo di Sergio Ramos, difensore con una lunga carriera alle spalle. In difesa si valuta anche l’ipotesi Gila, con diversi profili in considerazione per rinforzare la rosa.

Tonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare Milan, Modric come Van Basten! Il suo Pallone d'Oro esposto nel museo del club: ma il futuro rimane incerto! Infortunati Inter: Thuram è tornato in gruppo, ma Lautaro Martinez e Bastoni.

