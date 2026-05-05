ASviS Talk speciale Festival | dieci appuntamenti

Oggi prende il via la serie di eventi online intitolata “ASviS Talk, speciale Festival”, organizzata dai Gruppi di Lavoro dell’ASviS. Sono previsti dieci appuntamenti che si svolgeranno nel corso del festival. Il professor Enrico Giovannini ha annunciato l’inizio di queste trasmissioni, che saranno trasmesse in modalità digitale. La programmazione include vari incontri dedicati a temi legati alla sostenibilità e allo sviluppo.

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