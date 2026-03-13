Lucca lancia il primo talk show | 5 appuntamenti e band dal

Sabato 14 marzo alle 17, il teatro del Moc – Metropolis Officine Culturali di Lucca ospita l’inaugurazione di MocNightLive, il primo talk show televisivo ideato e prodotto interamente nel territorio lucchese. L’evento apre una serie di cinque appuntamenti, durante i quali si alterneranno interventi di ospiti e performance di band locali. La serata rappresenta l’esordio di un format che coinvolge la scena culturale e musicale della zona.

Sabato 14 marzo, alle ore 17, il piccolo teatro ricavato al Moc – Metropolis Officine Culturali di Lucca ospita l’inaugurazione di MocNightLive, il primo talk show televisivo ideato e prodotto interamente sul territorio lucchese. L’iniziativa, parte integrante del MOC Festival 2026, vedrà come ospiti della prima puntata il fotogiornalista Francesco Malavolta e il musicista Lorenzo Simoni, in un formato che ricalca lo stile del celebre Saturday Night Live statunitense ma con una forte impronta locale. L’ingresso alla manifestazione è gratuito possiede la tessera Aics 2026, disponibile per un costo di 5 euro direttamente presso via Nicola Barbantini, dove si trova la sede del Moc. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucca lancia il primo talk show: 5 appuntamenti e band dal Articoli correlati Leggi anche: Nasce Nerazzurra Show, primo talk dedicato all’Inter: ecco info e come acquistare i biglietti "Il dibattito? Un talk show che non risolve""Abbiamo assistito ad un talk show che ha avuto poco a che fare nel trovare le soluzioni ai problemi dei portuensi". Una selezione di notizie su Lucca lancia Discussioni sull' argomento Caro carburanti per il caos guerra, Cna Lucca lancia l’allarme per le imprese del territorio; Luca Piattelli testimonial dello stile italiano nel mondo apre il secondo salone in India, a Mumbai; DIRETTA VIDEO - CalcioNapoli24 Live in onda dalle 12! Napoli-Lecce, Conte pensa ad un possibile cambio nell’11. L’olio bono di Lucca. Confagricoltura lancia il minicorso che fa bene Più risorse alla filieraL’olio extravergine, conoscerlo meglio fa bene e non solo alla salute. Così Confagricoltura ha preso parte ai lavori del Tavolo olivicolo convocato dal Ministero dell’Agricoltura contribuendo ... lanazione.it TGR Rai Toscana. . Sarà in concerto il 20 luglio a Lucca al Summer Fest il maestro Riccardo Muti, che per l'occasione lancia un invito agli studenti dei conservatori toscani: quello di partecipare a una selezione per suonare sul palco di Piazza Napoleone con l - facebook.com facebook