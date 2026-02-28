Notizie ASviS Whole school approach | il 25 febbraio inizia la seconda edizione del corso Mim-ASviS

Il 25 febbraio prende il via la seconda edizione del corso Mim-ASviS, organizzato dall’ASviS, l’alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. La Redazione di ASviS ha annunciato questa partenza attraverso il proprio sito il 4 febbraio 2026, evidenziando l’inizio di un percorso formativo dedicato all’approccio scolastico globale. La partecipazione è rivolta a insegnanti e operatori educativi.

Testo della Redazione del sito ASviS, Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile pubblicato il 4 febbraio 2026. Quattro incontri online, rivolti a docenti di ogni ordine e grado, per condividere spunti di riflessione e buone pratiche per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile nelle scuole. Iscrizioni aperte fino al 15 febbraio. 40226 Educazione alla cittadinanza globale, intelligenza artificiale a scuola, sfide per un’istruzione equa e buone pratiche di valutazione. Questi i temi al centro della seconda edizione del corso di formazione “ Whole school approach: scenari, prospettive e strumenti per futuri sostenibili ”, rivolto a docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie di ogni ordine e grado e dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

"Whole School Approach": corso di formazione MIM-ASviS per docenti di ogni ordine e grado, iscrizioni entro il 15 febbraio

