Aston Villa-Nottingham Forest Europa League 07-05-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Stasera alle 21:00 si gioca la partita di ritorno della semifinale di Europa League tra Aston Villa e Nottingham Forest. Nell’andata, la squadra ospite ha vinto 1-0, lasciando aperta la qualificazione per entrambe. Le formazioni ufficiali sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio. Sono disponibili diverse quote e pronostici, mentre le due squadre cercano di conquistare un passaggio in finale.

L’Aston Villa proverà a ribaltare il risultato dell’andata della semifinale di Europa League contro il Nottingham Forest, dove aveva perso per 1-0. Giovedì sera i Lions si affideranno alla spinta del proprio pubblico per il tentativo di rimonta e di approdo alla finale di Istanbul, anche se c’è da reagire a un momento complicato. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Aston Villa-Nottingham Forest (Europa League, 07-05-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiUna delle due semifinali di Europa League e il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol ed emozioni al City GroundUna delle due semifinali di Europa League e il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Nottingham Forest-Aston Villa dove vedere la semifinale di Europa League in tv e streaming; Anteprima Aston Villa - Nottingham Forest, semifinale Europa League: dove guardarla, probabili formazioni e notizie dall'infermeria; Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa e Braga-Friburgo semifinali di Europa League in tv e streaming. Aston Villa-Nottingham Forest, pronostico e quote: i 'Villans' conquisteranno la Finale?L'Aston Villa è chiamato a ribaltare la sconfitta rimediata all'andata contro il Nottingham in Semifinale di Europa League. Riusciranno i 'Villans' a conquistare la Finale? Scopri il pronostico sul ma ... calciomercato.com Nottingham Forest-Aston Villa 1-0: video, gol e highlightsIl derby inglese di Europa League viene deciso da un rigore di Wood: la semifinale di andata va al Nottingham Forest. Al ritorno al Villa Park la squadra di Emery proverà a ribaltarla ... sport.sky.it Nottingham Forest-Aston Villa parte da qui. x.com La semifinale di andata di Europa League ha visto contrapporsi 2 squadre inglesi: da una parte la storia del Nottingham Forest, dall’altra l’Aston Villa. Come derby inglese non poteva che essere una partita dall’intensità altissima. Sia da una parte che dall’altr - facebook.com facebook