Nottingham Forest-Aston Villa Europa League 30-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Giovedì sera si disputa la prima semifinale di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa, con la partita di andata in programma al City Ground, lo stadio dei Tricky Trees. La sfida tra le due squadre inglesi si svolge alle ore 21:00 e rappresenta un momento importante nel cammino verso la finale del torneo continentale. Le formazioni e le quote sono già state definite, mentre i pronostici sono al centro di discussioni tra appassionati e analisti.

Una delle due semifinali di Europa League e il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. La gara di andata si gioca giovedì sera in casa dei Tricky Trees, ovvero al City Ground. Il Nottingham arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo dopo aver battuto i portoghesi del Porto ai quarti, pareggiando l’andata al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Porto-Nottingham Forest (Europa League, 09-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe al Do Dragao?Il Porto riceverà il Nottingham Forest nell’andata dei quarti di finale di Europa League, giovedì notte al Do Dragao: la squadra di Farioli sta... Nottingham Forest-Porto (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Segnano entrambe a City Ground?La stagione del Porto prosegue in maniera molto intensa, con i Dragoni intenti a dare il massimo su entrambi i fronti su cui stanno competendo: in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Nottingham Forest - Aston Villa: diretta live Europa League Calcio 30/04/2026; Aston Villa - Nottingham Forest (Europa League): la cronaca in diretta del match; Sunderland projected 12th after Aston Villa and Nottingham Forest defeats. Pronostico Nottingham Forest vs Aston Villa – 30 Aprile 2026La gara di UEFA Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa si giocherà il 30 Aprile 2026 alle 21:00 al suggestivo City Ground. Una sfida che promette ... news-sports.it I Villains hanno già blindato la qualificazione alla prossima Champions, il Nottingham invece deve salvarsiUna squadra invischiata in modo sorprendente nella lotta per non retrocedere, il Nottingham Forest, contro una, l’Aston Villa, che ha già blindato la qualificazione alla prossima Champions. Il derby d ... gazzetta.it Risultati quarti di finale di UEFA Europa League: 1) Celta Vigo-Friburgo (and.0-3) (rit.1-3) 2) Betis-Braga (and.1-1) (rit.4-2) 3) Nottingham Forest-Porto (and.1-1) (rit.1-0) 4) Aston Villa-Bologna (and.3-1) (rit.4-0) - facebook.com facebook