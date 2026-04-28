Nottingham Forest-Aston Villa Europa League 30-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Gol ed emozioni al City Ground

Giovedì sera si svolge al City Ground la prima semifinale di Europa League tra Nottingham Forest e Aston Villa, due squadre inglesi. La partita, in programma alle 21:00, rappresenta un momento importante per entrambe, che cercano di avanzare nella competizione europea. Le formazioni ufficiali e le quote sono state annunciate, mentre i tifosi attendono di vedere i gol e le emozioni che questa sfida tra rivali di Premier League può offrire.

Una delle due semifinali di Europa League e il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. La gara di andata si gioca giovedì sera in casa dei Tricky Trees, ovvero al City Ground. Il Nottingham arriva a questo appuntamento con grande entusiasmo dopo aver battuto i portoghesi del Porto ai quarti, pareggiando l’andata al. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol ed emozioni al City Ground Notizie correlate Nottingham Forest-Aston Villa (Europa League, 30-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiUna delle due semifinali di Europa League e il derby inglese tra Nottingham Forest e Aston Villa. Nottingham Forest-Porto (Europa League, 16-04-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Segnano entrambe al City Ground?La stagione del Porto prosegue in maniera molto intensa, con i Dragoni intenti a dare il massimo su entrambi i fronti su cui stanno competendo: in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dove vedere Nottingham Forest-Aston Villa in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Il centrocampista del Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, sulla UEFA Europa League, la semifinale contro l'Aston Villa e il peso di essere all'altezza dell'eredità di Brian Clough; Nottingham Forest - Aston Villa (Europa League): la cronaca in diretta del match; Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa | Europa League 2025/26. Pronostico Nottingham Forest-Aston Villa, le quote del derby inglese in Europa LeagueAl Forest un traguardo del genere mancava da 46 anni (il club inglese ha vinto la allora Coppa dei Campioni nel 1978/79 e 1979/80 per poi precipitare nel corso degli anni, addirittura, in terza serie) ... tuttosport.com Nottingham Forest vs Aston Villa LIVE commentary: Kick-off time and team news for Europa League semi-finalNottingham Forest host Aston Villa in the first leg of their Europa League semi-final blockbuster this week. The home side are into the last four of a European competition for the first time since ... talksport.com Si apre il sipario sulle semifinali di Europa League: il Nottingham Forest ospita l’Aston Villa, arrivato all’appuntamento dopo aver eliminato il Bologna di Italiano. I Tricky Trees possono contare, nei recenti confronti casalinghi, su una tradizione favorevole : no - facebook.com facebook