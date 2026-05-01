Durante la partita di Europa League contro il Nottingham, l’allenatore dell’Aston Villa ha espresso chiaramente la sua delusione, chiedendo ripetutamente “Ma dove siete!?”. La sua reazione è arrivata in seguito a un episodio controverso che ha coinvolto il VAR, che non ha preso decisioni a suo avviso corrette. Emery ha mostrato tutta la sua frustrazione, senza risparmiare parole, in un momento di forte tensione durante la gara.

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© Calcionews24.com - Aston Villa, Emery perde le staffe: «Ma dove siete!?». Non gli è andato giù quell’episodio contro il Nottingham, ecco cos’è successo

Bologna-Aston Villa, Emery: Italiano sa come giocare in Europa

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