Asti l’Ordine di San Secondo premia il merito e il sociale

Asti ha assegnato il riconoscimento dell’Ordine di San Secondo a diversi cittadini e associazioni. Tra i premiati ci sono persone che si sono distinte per il loro impegno sociale. Sono state anche onorate alcune associazioni che hanno contribuito con attività di volontariato e progetti solidali. La cerimonia si è svolta recentemente, con la consegna delle onorificenze in occasione di un evento pubblico.

? Cosa scoprirai Chi sono i cittadini premiati per il loro impegno sociale?. Quali associazioni hanno ricevuto l'onorificenza di San Secondo?. Come viene celebrato il legame tra fede e servizio civile?. Quando avverrà la consegna ufficiale dei premi in metallo prezioso?.? In Breve Premiati associazioni Gli Amici di Luca, L'Altra Asti e i cittadini Bertolotti, Giannini, Leuzzi, Vespa.. Consegna ufficiale dei premi prevista per sabato 10 maggio prima del Palio degli sbandieratori.. Riconoscimento tramite riproduzione metallica del Santo e pergamena con stemma del Comune di Asti.. Celebrazione legata alla festa del Santo Patrono per valorizzare il tessuto sociale astigiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, l’Ordine di San Secondo premia il merito e il sociale In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed! Notizie correlate Asti, San Secondo: parte il Palio tra cortei e fuochi d’artificio? Cosa scoprirai Cosa succede se il maltempo colpisce il corteo notturno? Dove si può assaggiare la tradizionale Minestra dei Poveri? Come cambiano... Asti, il cielo si accende: fuochi spettacolari sul Tanaro per San Secondo? Cosa scoprirai Chi sono i maestri pirotecnici che cureranno lo show sul Tanaro? Quali figure luminose appariranno nel cielo sopra Asti stasera?... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fiore di Maggio: la città festeggia San Secondo e prepara la Corsa; Il cristiano è un professionista della ricerca; Asti, procede la fase operativa del progetto Una città a misura d’uomo promosso dall'Istituto Alfieri e Ordine degli Architetti; Asti, festeggiamenti di San Secondo: il programma completo delle celebrazioni e l’avvio dell’Anno Paliesco 2026. Asti, gli insigniti dell’Ordine di San Secondo 2026Oggi, martedì 5 maggio 2026, nel giorno del Santo Patrono, come da tradizione, l’Amministrazione Comunale di Asti ha assegnato l'Ordine di San Secondo, ... atnews.it Asti, la pioggia non ferma la Festa del Santo Patrono San Secondo (foto) fotogalleryCome da tradizione il primo martedì del mese di maggio ad Asti si celebra la Festa del Santo Patrono, San Secondo, e anche quest'anno, nonostante la ... atnews.it Asti, gli insigniti dell’Ordine di San Secondo 2026 - facebook.com facebook A conclusione del Pellegrinaggio Internazionale dell’ #OrdinediMalta, nella Basilica di San Pio X si è tenuta la Santa Messa per le intenzioni dei Signori Malati, presieduta dal Cardinale Patrono Gianfranco Ghirlanda e concelebrata dal Prelato Mons. Luis Cuñ x.com