Stasera ad Asti il cielo si illumina grazie a uno spettacolo pirotecnico lungo il fiume Tanaro in occasione della festa di San Secondo. Sul posto, i fuochisti preparano uno spettacolo con diversi tipi di fuochi d’artificio, visibile da vari punti della città. La serata prevede l’accensione di diverse figure luminose che riempiranno il cielo sopra il fiume, attirando numerosi spettatori.

? Cosa scoprirai Chi sono i maestri pirotecnici che cureranno lo show sul Tanaro?. Quali figure luminose appariranno nel cielo sopra Asti stasera?. Come influenzerà il meteo l'esito della celebrazione di San Secondo?. Perché la coreografia è stata studiata specificamente per la morfologia del fiume?.? In Breve Spettacolo di 25 minuti gestito dalla Pirotecnica Val Fontanabuona di Cicagna.. Coreografia firmata dalla ditta Leverone con esperienza storica dal 1850.. Figure luminose come meduse e cuori lungo le sponde del Tanaro.. Rinvio dell'evento previsto in caso di pioggia per sicurezza pubblica.. Alle ore 21,15 di questa sera, 4 maggio 2026, il cielo sopra Asti si illuminerà per il tradizionale Lundes d’j feu in onore di San Secondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, il cielo si accende: fuochi spettacolari sul Tanaro per San Secondo

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