Ad Asti, nel quartiere di San Secondo, è iniziato il tradizionale Palio con cortei e fuochi d’artificio. La manifestazione si svolge tra sfilate di costumi storici e momenti di festa popolare. Tuttavia, il maltempo ha interessato il corteo notturno, causando possibili modifiche nel programma. Durante la giornata, si può anche partecipare alla degustazione della minestra dei poveri, un piatto tipico della tradizione locale.

? Cosa scoprirai Cosa succede se il maltempo colpisce il corteo notturno?. Dove si può assaggiare la tradizionale Minestra dei Poveri?. Come cambiano le strade con la Fiera Carolingia?. Chi riceverà l'onore dell'Ordine di San Secondo?.? In Breve Programma dal 2 al 9 maggio con sbandierata domenica 3 e fuochi lunedì 4.. Martedì 5 maggio offerta del Palio e distribuzione minestra dei poveri alle 12:30.. Mercoledì 6 maggio fiera carolingia e luna park attivo fino a domenica 10 maggio.. Mostra tessile a Palazzo Mazzetti attiva dal 29 aprile al 7 settembre.. Sabato 2 maggio 2026, ad Asti, iniziano i festeggiamenti per San Secondo con la Stima del Palio e il corteo notturno previsto per le ore 21:30 da Piazza Cattedrale verso Piazza San Secondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asti, San Secondo: parte il Palio tra cortei e fuochi d’artificio

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