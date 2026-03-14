DL Pnrr 19 26 emendamenti Anief segnalati dai partiti politici | ci sono assegnazioni provvisorie per genitori over 65 assunzioni idonei graduatorie concorsi turn over totale posti Ata deroghe dimensionamento nei casi di necessità

Durante le audizioni sono stati segnalati diversi emendamenti presentati da Anief e dai partiti politici nel contesto del DL Pnrr 1926. Tra le proposte figurano assegnazioni provvisorie per genitori over 65, assunzioni di idonei delle graduatorie dei concorsi, un turn over totale dei posti Ata e deroghe alle norme sul dimensionamento scolastico in situazioni di necessità.

Ci sono diversi emendamenti chiesti da Anief in audizione tra quelli segnalati dai partiti politici per migliorare il decreto-legge del 19 febbraio 2026, n. 19 contenente “ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione (2807)”: le modifiche riguardano la deroga sulla assegnazione provvisoria per genitori con oltre 65 anni di età (18.7), l’inserimento di tutti gli idonei nelle graduatorie dei concorsi PNRR (18.15), l’assunzione in ruolo sul 100% del personale ATA (18.27, 18.28, 18.29) con copertura totale del turn over, le limitazioni del dimensionamento nei casi di effettiva necessità (18. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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