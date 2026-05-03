Immissioni in ruolo docenti 2026 una sola regione per gli elenchi regionali anche per chi ha superato più concorsi

Durante un episodio di OrizzonteScuola TV del 27 aprile 2026, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente ed esperta Sonia Cannas, è stata discussa la questione delle immissioni in ruolo dei docenti nel 2026. In particolare, si è parlato del fatto che per quest’anno solo una regione avrà gli elenchi regionali, anche per chi ha superato più concorsi, creando alcune differenze rispetto agli anni precedenti.

Nel question time del 27 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, è stata affrontata una questione legata agli sviluppi normativi in ambito scolastico. L’attenzione si è concentrata sull’emanazione dei decreti attuativi relativi agli elenchi regionali per il ruolo e al TFA sostegno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026, come funzionano e chi può inserirsi Notizie correlate Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026/27, ecco quanti candidati ci sono ancora nelle graduatorie dei concorsi. Utile per gli elenchi regionali Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decreto; Immissioni in ruolo docenti, ecco quanti candidati ancora in graduatoria. Utile per scegliere la regione in cui inserirsi negli elenchi regionali 2026/27; Immissioni in ruolo 2026-27: termine PNRR il 30 giugno, ma le assunzioni potranno arrivare fino al 31 agosto?; Elenchi regionali docenti, pubblicato il decreto: requisiti, domanda e assunzioni. Elenchi regionali per le immissioni in ruolo 2026/2027: pubblicato il decretoI concorsi si intendono superati se nella prova orale (o nella media di prova pratica + orale) è stato raggiunto il voto minimo di almeno 70/100, oppure nel caso del concorso straordinario 2020 il vot ... flcgil.it Elenchi regionali 2026: chi può partecipare e qual è l’ordine previsto per le immissioni in ruoloNegli ultimi mesi si è rafforzata l’attenzione verso le modalità di accesso al ruolo per i docenti, soprattutto alla luce delle nuove disposizioni normative. I cambiamenti introdotti incidono direttam ... tecnicadellascuola.it GAE 2026/2028: ecco le graduatorie pubblicate utili per il 50% delle immissioni in ruolo. Tutti gli Avvisi degli USR (IN AGGIORNAMENTO) - facebook.com facebook Scuola, via libera alle immissioni in ruolo fuori regione: cosa cambia per i docenti e come iscriversi agli elenchi x.com