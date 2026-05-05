Assolta Stella Bartolo accusata di stalking dall'ex deputato leghista Cristian Invernizzi | Ora torno a vivere

Il Tribunale di Roma ha assolto Stella Bartolo, militante della Lega, dalle accuse di stalking presentate dall'ex deputato della stessa formazione politica. La decisione si basa sulla motivazione che il fatto non sussiste. La donna ha dichiarato di poter tornare a vivere normalmente dopo il procedimento giudiziario. La vicenda aveva avuto inizio con le accuse mosse dall'ex parlamentare bergamasco.

Stella Bartolo, militante della Lega, è stata assolta dal Tribunale di Roma dalle accuse di stalking mosse dall'ex deputato bergamasco della Lega Cristian Invernizzi perché "il fatto non sussiste". Per Bartolo si sono chiusi tre anni di "inferno" in cui ha "subito un'ingiusta gogna mediatica".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Accusata di stalking al parroco, 52enne assolta a Lecce: “Dicevano che ero ossessionata da lui, solo menzogne”Una donna di 52 anni, residente a Taviano (Lecce), è stata assolta dall'accusa di stalking ai danni del parroco del suo paese. Boom di bevande NoLo, l’epatologa Invernizzi: “Alcol free non significa automaticamente sano”Valida alternativa all'alcol, le bevande NoLo non sono comunque esenti da altri rischi: l'epatologa Invernizzi spiega a Fanpage. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Bergamo, accusa di stalking nei confronti dell'ex deputato leghista Invernizzi: assolta la militante Bartolo; PRIMA PAGINA - Corriere di Bergamo: Atalanta, la macchina da gol si è inceppata. Assolta Stella Bartolo accusata di stalking dall’ex deputato leghista Cristian Invernizzi: Ora torno a vivereStella Bartolo, militante della Lega, è stata assolta dal Tribunale di Roma dalle accuse di stalking mosse dall'ex deputato bergamasco della Lega Cristian ... fanpage.it Bergamo, accusa di stalking nei confronti dell'ex deputato leghista Invernizzi: assolta la militante BartoloTra il 2022 e il 2023 la vicenda di messaggini, doppi sensi e presunti «giochi erotici», culminata in una denuncia per diffamazione aggravata ... bergamo.corriere.it